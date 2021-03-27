Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor

Otomotiv sektöründe yaşanan çip krizi giderek büyümeye devam ediyor. Kriz nedeniyle üretime ara veren Ford, Honda, General Motors ve Volkswagen gibi küresel üreticilerin arasına son olarak Fiat ile Peugeot birleşmesinden doğan Stellantis ve elektrikli araba üreticisi Nio da katıldı. Söz konusu kriz Türkiye'ye de sıçramış, Oyak Renault ve Tofaş da üretime ara vermişti.

Stellantis ve Çinli elektrikli araba üreticisi Nio da küresel çip tedarik sıkıntısından dolayı üretimlerini azaltma kararı alan firmaların arasına katıldılar. Fiat ile Peugeot birleşmesinden doğan Stellantis, cuma günü yaptığı açıklamada, ikisi Kanada'da, biri Meksika'da ve ikisi ABD'de olmak üzere toplamda 5 fabrikasında, mikroçip tedarik sıkıntısı nedeniyle üretimi durduracağını belirtti.

STELLANTIS DE KAPANMA 4 HAFTA SÜRECEK

Stellantis, seçili fabrikalardaki üretimin askıya alınmasının ne kadar devam edeceğini belirtmezken, fabrika bölgelerinden birindeki sendika lokali, minivan üretim tesislerindeki kapanmanın dört hafta süreceğini bildirdi.

Tesla'nın Çin'deki rakiplerinden olan elektrikli araba üreticisi Nio da Hefei tesisindeki üretimi beş gün boyunca durduracağını açıkladı ve ilk çeyrekteki araba üretim hedefini 1.000 araç düşürdü.

DEVLER TEK TEK ÜRETİME ARA VERİYOR

Volkswagen da cuma günü yaptığı açıklamada Meksika'daki tesislerinde paskalya döneminde belirli modellerin üretiminin yapılmayacağını açıkladı. Çip krizinden etkilenen otomobil üreticileri arasında Ford, Honda, General Motors ve Volkswagen da bulunurken, Türkiye'deki Oyak Renault ve Tofaş da üretime ara vereceklerini duyurmuşlardı.

ÇİP KRİZİ TÜRKİYE'YE DE SIÇRADI

Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, bileşen tedarikinde yaşanan küresel krizin Türkiye'ye de yansıdığını belirterek, "Oyak Renault olarak 15-22 Mart 2021 tarihleri arasında üretime kısa bir ara vereceğiz. Tedarik sorununun üretime etkilerini azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çevik ve esnek üretim kabiliyetimizle, dış kaynaklı krizlerin etkilerini en kısa sürede aşarak üç vardiyada çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Tofaş Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, üretimin çipte tedarik sorunu nedeniyle 19 Mart-5 Nisan arası duracağını belirtmişti.

Açıklamada, "Söz konusu mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaların yurtdışından tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle 19 Mart 2021 akşamı mesai bitiminden 5 Nisan 2021 tarihine kadar iki hafta süreyle fabrikada üretim faaliyetlerine ara verileceği" ifade edilmişti.