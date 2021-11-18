Türkiye'ye alışverişe gelen Bulgar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz

Türk Lirası'nın değer kaybetmesiyle Edirne'ye alışverişe gelen Bulgar turist sayısı da arttı. 1 Bulgar levasının 6,06 TL'ye ulaşmasıyla sınıra yakın Bulgar şehirlerinden ihtiyaçlarını karşılamak üzere Edirne'ye gelen Bulgarlar, Türkiye'den alıp Bulgaristan'da satıyor.

"VAKTİM OLSA HER HAFTA GELECEĞİM"

Bulgaristan'ın Filibe şehrinde hemşirelik yapan ve aylık 700 euro maaşla çalışan Rafiye Muhtarovaise, "Biz hep geliyoruz buraya, çok memnunuz. Levanın çıkması da iyi oldu. Vaktim olsa her hafta geleceğim alışveriş yapmaya. Bizim Bulgaristanlılar çok geliyor alışveriş yapmaya, çünkü liranız çok düştü." şeklide konuştu.

"BİZİM PARANIN DEĞERİ VAR"

Kadın, "Bizim paranın şu an değeri var, sizin paranın değeri yok şu anda. Buradan aldığımız zeytinin, peynirin bile tadı başka. Biz çok ucuza alıyoruz her şeyi buradan, çünkü bizim paramız çok değerli"

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

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