SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Türkiye Vodafone Vakfı'ndan 'Salgında sokak hayvanlarını unutma' çağrısı - Ekonomi
Ekonomi

Türkiye Vodafone Vakfı'ndan 'Salgında sokak hayvanlarını unutma' çağrısı

Türkiye Vodafone Vakfı, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde, tüm hayvanseverleri 'Yarını Kodlayanlar' projesi katılımcılarının geliştirdiği ve kodla çalışan mama makinelerini kullanarak sokak hayvanlarını uzaktan beslemeye davet etti.

04.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:16
Türkiye Vodafone Vakfı'ndan 'Salgında sokak hayvanlarını unutma' çağrısı

Türkiye Vodafone Vakfı, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde, tüm hayvanseverleri 'Yarını Kodlayanlar' projesi katılımcılarının geliştirdiği ve kodla çalışan mama makinelerini kullanarak sokak hayvanlarını uzaktan beslemeye davet etti.

Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında günlerini evde geçiren herkese sokak hayvanlarına yardımcı olma çağrısı yaptı. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü vesilesiyle bir video yayınlayan Vakıf, tüm hayvanseverleri 'Yarını Kodlayanlar' projesi katılımcılarının geliştirdiği ve kodla çalışan mama makinelerini kullanarak sokak hayvanlarını uzaktan beslemeye davet eti. Bunun için #BuMamaBenden etiketiyle tweet atılması yeterli oluyor. Vakfın 2 yıl önce hayata geçirdiği projeyle bugüne kadar yüz binlerce sokak hayvanının beslenmesi sağlandığı bildirildi.

Toplum olarak zor günlerden geçildiğine dikkat çeken Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Toplum olarak birlikte hareket etmemiz, her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmamız, empati kurmamız, birbirimize yardım etmemiz ve destek vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Salgından korunmak ve yayılımını önlemek açısından evde kalmak büyük önem taşıyor. Herkesin evlerine çekildiği bugünlerde sokak hayvanlarını da unutmuyoruz. Tüm hayvanseverleri 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz ve kodla çalışan mama makinelerimizi kullanarak sokak hayvanlarına evlerinden destek olmaya davet ediyoruz. Bunun için #BuMamaBenden etiketiyle tweet atmak yeterli. Koronavirüs salgınını hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Toplam 13 makine var

Vakıf ve Habitat Derneği işbirliği ile yürütülen 'Yarını Kodlayanlar' projesine Kayseri'den katılan Serhat Seval ve Sudenaz Kınık isimli öğrencilerin, gönüllü eğitmenleri Melih Tan mentorlüğünde aldıkları kodlama eğitimiyle sokak hayvanları için kodla çalışan bir mama makinesi fikri geliştirdiği bildirildi. Vakıf tarafından hayata geçirilen bu fikirle, bugün herkesin sokaktaki hayvanlara yardım edebildiği, bugün 7 adedi İstanbul'da olmak üzere İzmir, Ankara, Adana, Erzurum ve Rize'de toplam 13 mama makinesi bulunduğu belirtildi.

Makineler hakkında şu bilgiler verildi: "Kodla çalışan mama makinesi ile sokak hayvanlarına mama verebilmek için sosyal medyadan #BuMamaBenden etiketiyle tweet atılması yeterli oluyor. Makine, mama kabı boşsa mama verecek şekilde kodlandı. Atılan tweet ile boş olan makine üzerinden dolum yapılıyor. Tüm lokasyonlarda mama makinesi dolu ise tweet sıraya alınıyor. Kap boşalınca, sıradaki tweet'le makine aktive oluyor ve kap mamayla doluyor". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek Ekonomi
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
Adı koronasavara çıktı! Salgın sonrası satış patlaması yaşanıyor Ekonomi
Adı koronasavara çıktı! Salgın sonrası satış patlaması yaşanıyor
Putin resmen itiraf etti! Koronavirüs Rusya'ya büyük darbe vurdu Ekonomi
Putin resmen itiraf etti! Koronavirüs Rusya'ya büyük darbe vurdu
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı Ekonomi
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira Ekonomi
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Ford, Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verdi
Ford, Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verdi
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı
Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin
BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı
TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
TÜİK verilerine göre, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
TÜİK verilerine göre, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye...
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
KOSGEB tarafından KOBİ'lere kullandırılacak kredilerin üst limiti 3 milyon liraya yükseltildi
KOSGEB tarafından KOBİ'lere kullandırılacak kredilerin üst limiti 3 milyon liraya yükseltildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Kadir Aydar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Serdar Ortaç Demet Akalın Recep Tayyip Erdoğan
Spor Neymar Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan İtalya Açıklama Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Türkiye Vodafone Vakfı'ndan 'Salgında sokak hayvanlarını unutma' çağrısı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 12:28:00. #1.14#
title