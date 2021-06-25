Türkiye Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonasına Bilecik'ten 4 sporcu katılacak
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Türkiye Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonasına Bilecik'ten 4 sporcu katılacak

Türkiye Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonasına Bilecik'ten 4 sporcu katılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda 13-16 Temmuz günlerinde düzenlenecek olan Türkiye Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonasına Bilecik'ten 4 sporcu katılacak.

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda 13-16 Temmuz günlerinde düzenlenecek olan Türkiye Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonasına Bilecik'ten 4 sporcu katılacak.

Bilecik Spor Salonunda oynanan müsabakalar sonucunda başarı elde ederek birinci olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Karate Takımı sporcuları Mehdi Ali Susam, Erdem Tuna, Eslem Fıçıcı ve Zehra Öker,Türkiye Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası katılmayı hak etti. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Antrenörü ve Uluslararası Hakem Memduh Sakarya, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dilerken öğrencilerini tebrik etti. Şanlıurfa'daki müsabakaların ardından 17-18 Temmuz'daki Avrupa Şampiyonası için Milli Takım seçmelerine katılacak olan sporcular çalışmalarına yoğun olarak devam ediyor.

Düzenlenecek olan turnuvada aynı zamanda ilçeden Uluslararası Hakem Memduh Sakarya ve Karate Bölge Hakemi Melek Şen'de görev alacak. - BİLECİK

Türkiye Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonasına Bilecik'ten 4 sporcu katılacak
Türkiye Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonasına Bilecik'ten 4 sporcu katılacak
Türkiye Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonasına Bilecik'ten 4 sporcu katılacak
Türkiye Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonasına Bilecik'ten 4 sporcu katılacak
Türkiye Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonasına Bilecik'ten 4 sporcu katılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Türkiye Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonasına Bilecik'ten 4 sporcu katılacak - Haberler Spor
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