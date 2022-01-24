Türkiye Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları Şampiyonları madalyalarını aldı

Uluslararası Yoga Olimpiyat Komitesi (IYOC) tarafından 210 ülkede, Türkiye'de ise Ulusal Yoga Federasyonu (ULUYOF) tarafından düzenlenen 1'inci Türkiye Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları 2021, İstanbul'da gerçekleşti.

İSTANBUL (DHA) - Uluslararası Yoga Olimpiyat Komitesi (IYOC) tarafından 210 ülkede, Türkiye'de ise Ulusal Yoga Federasyonu (ULUYOF) tarafından düzenlenen 1'inci Türkiye Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları 2021, İstanbul'da gerçekleşti. Tüm dünyada ve Türkiye'de barış ve birlik sloganıyla organize edilen Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları, 8 kategoride yapıldı. Yoga akrobatik, yoga artistik, yoga asana, yoga atletik, yoga koreografi, yoga dans, yoga akışı, yoga ritmik. yaş grupları ise 4-17 yaş grubu kız-erkek, 18-49 yaş grubu kadın-erkek, 50+ yaş grubu kadın-erkek şeklinde ayrıldı. 1. Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları 2021'e tüm dünya genelinde 5 bin 300, Türkiye'den ise 150 katılım oldu. En çok katılımın olduğu ülkeler; Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İspanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Arjantin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nden oldu.

1'inci Türkiye Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları'nda Türk Yoga Olimpiyat şampiyonları; 24 altın, 18 gümüş ve 17 bronz madalya elde etti. Organizasyonun ardından madalya kazanan isimlere ödülleri, Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf tarafından takdim edildi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri