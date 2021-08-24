Türkiye Tenis Federasyonu'ndan fırsat eşitliği stratejisi
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Türkiye Tenis Federasyonu'ndan fırsat eşitliği stratejisi

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan fırsat eşitliği stratejisi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Tenis Federasyonu 'Fırsat Eşitliği Stratejisi" adlı projesini hayata geçiriyor.

Türkiye Tenis Federasyonu 'Fırsat Eşitliği Stratejisi" adlı projesini hayata geçiriyor.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Türkiye Tenis Federasyonu olarak, sporda kadın katılımını destekleme konusunda bagˆlılıgˆımızı ortaya koyan "Fırsat Eşitliği Stratejisi"ni duyurmaktan guruz duyuyoruz" denildi. 

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TTF'nin temel degˆerleri dogˆrultusunda, tenisi her anlamda es¸it fırsatların oldugˆu bir spor haline getirmek amacıyla düzenlenen Fırsat Eşitliği Stratejisi için "Antrenörlük ve hakemlik, spora aktif katılım, liderlik ve yönetim, görünürlük" gibi farklı alanlarda çalışmalar yapılacak.Fırsat Eşitliği Stratejimiz, "İlham Verme, Fırsatlar, Çevresel Faktörler, Değer Katma, Birliktelik gibi boyutları içeriyor. Teniste eşit fırsatlar yaratmak için, eşit para ödülleri ve maaşlar, eşit kaynak paylaşımı gibi konulara önem veriliyor. TTF Yönetim Kurulu ve TTF çalışma ortamında kadın/erkek dengesinin sağlanması ve Davis Cup-Billie Jean King Cup takımlarının eşit kaynak paylaşımından yararlanması planlanıyor.Kadınlara teniste yönetici, oyuncu, antrenör veya hakem olarak yer almaları için ilham verilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla, önemli tenis figürlerinin tecrübelerini aktarabilecekleri bir platform oluşturulup, kadın antrenör programının yaratılması gibi çalışmalar yapılacak.Türkiye'de kadın tenisinin, erkek tenisiyle eşit görünürlüğe, eşit tv yayın sürelerine sahip olması için çalışılacak. Bu süreçte tenisin içindeki önemli kadın sporcular bir rol modeli olurken, hareketin destekleyicileri olan erkek sporcularla bir birliktelik içinde hedeflere ulaşılacak.

"Tenisle Biriz" projesi kapsamında fırsat es¸itligˆi alanında atılacak adımlar bu strateji kapsamında su¨rdu¨ru¨lecek. Tu¨rkiye Tenis Federasyonu, ITF'in uzun su¨reli partneri olarak, "Advantage All" giris¸iminin bir parc¸ası olmaktan ve tamamıyla desteklemekten gurur duyuyor."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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