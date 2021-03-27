Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerine 2'de 2 yaparak başladı

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde grup maçlarına harika bir başlangıç yaptı. Grubun 2 güçlü takımı Hollanda ve Norveç karşısında net galibiyetler alan Ay-yıldızlılar bir ilke imza attı. Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerine 2'de 2 yaparak başladı ve hem yazın oynanacak Avrupa Şampiyonası hem de önümüzdeki sene yapılacak Dünya Kupası için turnuvanın en güçlü adaylarından biri olduğunu ispatladı.

Türkiye, Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük mesafeleri çok kolay katediyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde grup maçlarında güçlü rakipleri Hollanda ve Norveç'i hiç zorlanmadan geçen A Milliler, tarih yazıyor. Yazın oynanacak Avrupa Şampiyonası için çok olumlu sinyaller veren Ay-yıldızlılar, turnuvada kupaya talip olan en güçlü adaylardan biri olduğunu şimdiden ispatladı.

İLK KEZ BAŞARDIK

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'yı evinde 4-2 ve Norveç'i ise İspanya'da 3-0 ile geçen Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerine 2'de 2 yaparak başladı.