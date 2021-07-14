Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Elazığlı sporcu 3'üncü oldu
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Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Elazığlı sporcu 3'üncü oldu

Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Elazığlı sporcu 3'üncü oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Elazığlı sporcusu Mücahit Ateş Türkiye 3'üncüsü olarak milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Elazığlı sporcusu Mücahit Ateş Türkiye 3'üncüsü olarak milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Ankara'da 7-14 Temmuz arasında 67 il, 562 kulüpten toplam bin 892 sporcunun katılımıyla Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasını gerçekleşti. Elazığ'dan sporcusu Mücahit Ateş +65 kilogramda Türkiye 3'üncüsü olarak milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye 3'üncüsü olan Mücahit Ateş'i ve antrenörümüz Özcan Kaya'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Elazığlı sporcu 3'üncü oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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