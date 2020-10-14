Türkiye - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Milli takım kadrosu!

UEFA Uluslar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Grupların 4. maçları oynanmaya devam edecek. Bu maçlardan birisi de Milli takımımızın maçıdır. Peki Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman başlayacak? Türkiye - Sırbistan maç saat kaçta? Türkiye - Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi?