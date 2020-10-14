Türkiye - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Milli takım kadrosu!
UEFA Uluslar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Grupların 4. maçları oynanmaya devam edecek. Bu maçlardan birisi de Milli takımımızın maçıdır. Peki Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman başlayacak? Türkiye - Sırbistan maç saat kaçta? Türkiye - Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Milli takımımız UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçına çıkıyor. TT Arena'da oynanacak maçın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki Türkiye - Sırbistan maçı saat kaçta hangi gün başlayacak? Türkiye - Sırbistan maç kadrosu belli oldu mu? Türkiye - Sırbistan maçın hakemi kim?
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi 4. grup maçı 14 Ekim Çarşamba 2020 günü oynanacaktır. Yani maç bugün akşam 21:45 'de başlayacaktır.
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye - Sırbistan maçı 14 Ekim Çarşamba yani bugün akşam saat 21:45 'de ekranlara gelecek.
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Maçı TRT Spor kanalından ücretsiz şekilde izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86 kanallarında da yayınlanacaktır.
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç İstanbul'da TT Arena stadında oynanacaktır.
TÜRKİYE ONAY KADROSU
Türkiye'nin onay kadrosu şu şekilde olacak: