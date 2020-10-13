Türkiye - Sırbistan futbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Sırbistan maçı hangi kanalda, hakemi kim?
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Türkiye - Sırbistan futbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Sırbistan maçı hangi kanalda, hakemi kim?

13.10.2020 15:28 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:33
Türkiye - Sırbistan futbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Sırbistan maçı hangi kanalda, hakemi kim?

UEFA Uluslar Ligi kapsmında Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. Türkiye - Sırbistan maçı hakemi kim? Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele Çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Türkiye - Sırbistan maçı detayları haberimizde. Uluslar Ligi fikstürü...

Türkiye - Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi'nde mücadeleleriyle ekrana geliyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi de merak konusu oldu. Öte yandan Türkiye ve Sırbistan ilk 11'leri de araştırılanlar arasında. Türkiye - Sırbistan maçı şifresiz mi? Türkiye - Sırbistan maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile mücadele edilecek. 14 Ekim 2020 Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak ve mücadele saat 21.45'de başlayacak.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ve Sırbistan'ın karşı karşıya geleceği karşılaşma TRT Spor HD ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HAKEMİ KİM?

Uluslar Ligi kapsamında Türkiye'nin Sırbistan'ı ağırlayacağı karşılaşmanın hakemi de belli oldu. UEFA Uluslar B Ligi 3 Grup'ta dördüncü hafta maçında Türkiye'nin Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan ile oynayacağı maçta Bulgar hakem Georgi Kabakov görev alacak.

ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

1- Rusya 7 puan

2- Macaristan 6 puan

3- Türkiye 2 puan

4- Sırbistan 1 puan

UEFA Uluslar Ligi B Ligi fikstür

03.09.2020 - 20.45 - Türkiye - Macaristan: 0-1

06.09.2020 - 20.45 - Sırbistan - Türkiye: 0-0

11.10.2020 - 21.45 - Rusya - Türkiye: 1-1

14.10.2020 - 21.45 - Türkiye - Sırbistan

15.11.2020 - 19.00 - Türkiye - Rusya

18.11.2020 - 21.45 - Macaristan - Türkiye

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