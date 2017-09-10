Türkiye, Siber İstihbarat Konusunda Ne Seviyede?

Bank Mellat IT Müdürü Ferhat Kayısı Türkiye'nin siber istihbarat seviyesini Wise TV'ye değerlendirdi.



Siber İstihbarat konusunun bir vizyon ve misyon meselesi olduğunu söyleyen Kaysı sözlerine " Siber İstihbarat başlangıç seviyesi ve bitiş noktası farklı olabilir, sonu yoktur ama kurumların devletin vizyonu ile veya bir kurumun yöneticisinin, CEO'sunun, bilgi teknolojilerinden sorumlu personelin bakış açısı da önemlidir...Türkiye'de blokları takip ettiğinizde güvenlikle ilgili aksiyonlardan çok giriş seviyesinde kalıyor her şey, alt yapıdaki personelin eğitilmesi gerekiyor... Siber istihbarat konusu hep geliştirmekle doğru orantılı." şeklinde devam etti.