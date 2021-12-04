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Türkiye şehitlerini anıyor

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Türkiye şehitlerini anıyor Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği düzenlendi.

Türkiye şehitlerini anıyor

ANKARA - Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği düzenlendi.

Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, düzenlenen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı şehitleri Binbaşı Ali Faik Bey ve Teğmen Fevzi Efendi kardeşler ile Kore Savaşı şehidi P.Kd.Bçvş Abdi Özkan anıldı.

Türkiye şehitlerini anıyor

Türkiye şehitlerini anıyor

Türkiye şehitlerini anıyor

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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