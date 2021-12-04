Türkiye şehitlerini anıyor
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Türkiye şehitlerini anıyor Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği düzenlendi.
Türkiye şehitlerini anıyor
ANKARA - Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği düzenlendi.
Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, düzenlenen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı şehitleri Binbaşı Ali Faik Bey ve Teğmen Fevzi Efendi kardeşler ile Kore Savaşı şehidi P.Kd.Bçvş Abdi Özkan anıldı.