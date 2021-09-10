Türkiye Satranç Federasyonu 'Sokakta Satranç Var' etkinliği düzenleyecek - Haberler Spor
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Türkiye Satranç Federasyonu "Sokakta Satranç Var" etkinliği düzenleyecek

AA / Sinem Er - Haberler | Spor
Türkiye Satranç Federasyonu

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından bu yıl yedincisi organize edilen "Sokakta Satranç Var" etkinliği kapsamında 11-19 Eylül tarihlerinde, açık havada satranç oynanacak.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından bu yıl yedincisi organize edilen "Sokakta Satranç Var" etkinliği kapsamında 11-19 Eylül tarihlerinde, açık havada satranç oynanacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından itibaren düzenlenen "Sokakta Satranç Var" etkinliğiyle satranç, parklara, meydanlara, plajlara, Piknik alanlarına, bahçelere, dağlara, ormanlara, tarihi ve kültürel mekanlara taşınıyor.

Herkesin katılımına açık olan etkinliğe ilişkin fotoğraflar "sokaktasatrançvar" ve "satrançiçinvarız" etiketleriyle sosyal medya hesaplarından paylaşılabilecek.

AA / Sinem Er - Spor Haberleri
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Haber: Türkiye Satranç Federasyonu 'Sokakta Satranç Var' etkinliği düzenleyecek - Haberler Spor
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