Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay, İstanbul'a ziyarette bulundu

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, İstanbul'a ziyaret gerçekleştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Tulay, İstanbul İl Temsilcisi Rıza Öney ile birlikte, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Şube Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu'nu ziyaret ederek, İstanbul'da düzenlenmesi planlanan faaliyet ve programlar hakkında istişarelerde bulundu.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i de ziyaret eden Tulay, Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası'nın Bayrampaşa Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenmesine ilişkin görüşme yaptı.

Ziyaretlerin ardından Bayrampaşa Satranç Eğitim Merkezi'ni ve Beyin Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ni ziyaret eden Tulay, Beyin Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nde Kulüp Başkanı Eyüp Araz ve İstanbul ilçe temsilcileri ile bir araya geldi.