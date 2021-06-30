Sağlık turizminin yükselen değeri Türkiye'nin imajını kötü gösteren bir durum var
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Sağlık turizminin yükselen değeri Türkiye'nin imajını kötü gösteren bir durum var

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Haberler.com'un YouTube kanalında Serap Öcal'ın konuğu olan Saç Ekim Koordinatörü Hasan Akil, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında dünyada yükselen bir değer olduğuna vurgu yaptı. İleri teknolojiyle hizmetin birinci sınıf olduğunu söyleyen Akil, ülkemizin imajını kötü gösteren bir duruma da değindi.

Saç Ekim Koordinatörü Hasan Akil, Haberler.com'un Sağlık Ekranı'na konuk olarak Serap Öcal'ın sorularını yanıtladı. Türkiye'nin sağlık turizmi alanında öncü olduğunu belirten Akil, ülkenin tercih edilmesinin başında verilen birinci sınıf kalite ile yüksek teknoloji olduğundan bahsetti. Akil, aynı zamanda Türkiye'nin imajını kötü gösteren bir duruma da değindi.

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Sağlık turizminin yükselen değeri Türkiye'nin imajını kötü gösteren bir durum var
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