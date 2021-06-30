Sağlık turizminin yükselen değeri Türkiye'nin imajını kötü gösteren bir durum var

Haberler.com'un YouTube kanalında Serap Öcal'ın konuğu olan Saç Ekim Koordinatörü Hasan Akil, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında dünyada yükselen bir değer olduğuna vurgu yaptı. İleri teknolojiyle hizmetin birinci sınıf olduğunu söyleyen Akil, ülkemizin imajını kötü gösteren bir duruma da değindi.