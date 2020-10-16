Türkiye S-400'lerin fitilini ateşledi iddiası! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Reuters'in Türkiye'nin S-400'leri test ettiğini duyurmasının ardından sosyal medyada yayılan görüntüler dikkat çekti. Görüntülerin S-400'lerin test atışlarına ait olduğu iddia edildi.

Türkiye'nin hava savunma sistemini güçlendirmek için 2017'de Rusya ile imzaladığı 2 milyar 500 milyon dolarlık S-400 anlaşması kapsamında S-400'ler geçen yıl Türkiye'ye teslim edildi. Uzun süre bekletilen S-400'ler yaklaşık üç hafta önce test atışları için Sinop'a sevk edilmişti. Reuters haber ajansı bugün geçtiği son dakika haberiyle Türkiye'nin füze atışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Reuters'in duyurduğu gelişme sonrası sosyal medyada doğruluğu henüz teyit edilmemiş video ve görüntüler yayılmaya başlandı. S-400'lerin test atışıyla ilgili olduğu öne sürülen görüntülerde gökyüzünde atılan bir füzenin bıraktığı izler görülüyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TÜRKİYE NAVTEX YAYIMLAMIŞTI

Türkiye, hafta başında 16-17 Ekim tarihlerinde geçerli olmak üzere Karadeniz üzerinde füze ataşı yapacağı gerekçesiyle Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve atış tatbikatı için de Navtex (denizcilik duyurusu) mesajı yayımlamıştı.

ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA GERGİNLİK

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına karşı çıkan ABD, bu sisteminin NATO sistemleriyle uygun olmadığını gerekçe göstererek Ankara'yı uyarmıştı.Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine ABD, Türkiye'yi savunma sistemi F-35 programından çıkarmıştı. ABD, Türkiye'yi S-400'leri kullanılmaya başlaması durumunda da yaptırımla tehdit etmişti. Senato'da kabul edilen yaptırım kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını bekliyor.