Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Türkiye - Rusya UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme maçı hangi kanalda?
01.12.2020 12:34 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:38
UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme maçı bugün başlıyor. Peki Türkiye - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maçın hakemleri kimier? Ücretsiz ve şifresiz izlenebilir mi?
Türkiye - Rusya maçı bugün başlıyor. Peki Türkiye - Rusya ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maçın kadrosunda kimler var? İlk 11 isim neler? Türkiye - Rusya maçının hakemleri kimler? Hangi kanalda yayınlanıyor?
TÜRKİYE - RUSYA ELEME MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye - Rusya maçı bugün 1 Aralık Salı günü 17:00 'da başlayacaktır. Kısacası maç bugün saat 5'de (17:00) başlayacaktır.
TÜRKİYE - RUSYA ELEME MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türkiye - Rusya maçını Sportstv kanalından izleyebilirsiniz.
TÜRKİYE - RUSYA ELEME MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi, Antalya'da oynanacak.