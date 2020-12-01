Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Türkiye - Rusya UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme maçı hangi kanalda?
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Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Türkiye - Rusya UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme maçı hangi kanalda?

01.12.2020 12:34 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:38
Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Türkiye - Rusya UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme maçı hangi kanalda?

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme maçı bugün başlıyor. Peki Türkiye - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maçın hakemleri kimier? Ücretsiz ve şifresiz izlenebilir mi?

Türkiye - Rusya maçı bugün başlıyor. Peki Türkiye - Rusya ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maçın kadrosunda kimler var? İlk 11 isim neler? Türkiye - Rusya maçının hakemleri kimler? Hangi kanalda yayınlanıyor?

TÜRKİYE - RUSYA ELEME MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye - Rusya maçı bugün 1 Aralık Salı günü 17:00 'da başlayacaktır. Kısacası maç bugün saat 5'de (17:00) başlayacaktır.

TÜRKİYE - RUSYA ELEME MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye - Rusya maçını Sportstv kanalından izleyebilirsiniz.

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TÜRKİYE - RUSYA ELEME MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi, Antalya'da oynanacak.

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