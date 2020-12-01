Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Türkiye - Rusya UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme maçı hangi kanalda?

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme maçı bugün başlıyor. Peki Türkiye - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maçın hakemleri kimier? Ücretsiz ve şifresiz izlenebilir mi?