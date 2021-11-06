Türkiye Ragbi Federasyonunun yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Türkiye Ragbi Federasyonunun yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, genel kurulda yeniden başkan seçilen Murat Pazan'ın yönetim kurulunda görev dağılımları belirlendi.

Yönetim kurulu üyelerinden Sena Nur Demirel ve Şehmus Karadeniz, başkan danışmanı olarak görevlendirilirken, üyelerden Filiz Çıkırıkçı, Mehmet Yıldız ve Murat Kapki başkan vekili, ragbi kadınlar asbaşkanı Nahit Şahin, ragbi erkekler asbaşkanı Rıfat Özer, beyzbol asbaşkanı Cengiz Baş, softbol asbaşkanı Mücahit Okuyucu, korumalı futbol pro 1. lig asbaşkanı Mansur Yılmaz, korumalı futbol pro 2. lig asbaşkanı Gökan Eğribaş oldu.

Tesisler ve yatırımlar asbaşkanı Yusuf Önen, kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler asbaşkanı Murat Kavlak, organizasyon kurulu asbaşkanı Güngör Doğanay, genel koordinatör Özkan Işık, kadınlar ragbi koordinatörü Zeynep Yıldırım, erkekler ragbi koordinatörü Davut Yavuz, softbol koordinatörü Nevzat Akkaya, beyzbol koordinatörü Emre Dikmen, beyzbol softbol genel koordinatörü Mahmut Okur, korumalı futbol 1. lig koordinatörü Şenol Şen, korumalı futbol 2. lig ve üniversite ligi koordinatörü Ekrem Görkem Demirkayık olarak belirlendi.

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