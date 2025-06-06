Türkiye Polonya voleybol maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

Türkiye Polonya voleybol maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçına çıkıyor. Peki, Türkiye Polonya voleybol maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

Türkiye-Polonya 2025 FIVB Milletler Ligi maçı yayın bilgileri araştırılmaya başlandı. Milletler Ligi'nde ilk hafta maçları kapsamında Fransa ve Tayland'ı mağlup etmeyi başaran A Milli Kadın Voleybol takımı üçüncü maçına Polonya karşısında çıkacak. Türkiye Polonya voleybol maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

2025 FIVB Milletler Ligi 1. Etap maçlarını 3. Grupta Çin'de oynayan Filenin Sultanları, 3. Gruptaki üçüncü maçını 7 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Polonya ile oynayacak.

Mücadele TRT Spor ekranından yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI SON MAÇINI ÇİN'E KARŞI OYNAYACAK!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 7 Haziran Cumartesi günü Polonya, 8 Haziran Pazar günü ise ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.

KADRO

Pasörler : Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör çapraz ı: Alexia Carutasu

Smaçörler : Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta oyuncular : Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

Liberolar : Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

FIVB Milletler Ligi 1. Etap maçlarında yer alamayacak oyuncular ise şöyle:

Melissa Vargas

Zehra Güneş

Cansu Özbay

Ebrar Karakurt

Gizem Örge

İlkin Aydın

Sinead Jack Kısal

Ege Melisa Bükmen

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Vatandaşlara sürpriz oldu! Erdoğan bayram namazını bakın nerede kıldı
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti

Ali Koç, uçağa atlayıp Mourinho'nun yanına gitti
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
Doktorun 1,5 metreden ittiği kadın hastanede yaşam savaşı veriyor

Komşu kavgasında doktor, kadını hastanelik etti
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.