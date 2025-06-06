Türkiye Polonya voleybol maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçına çıkıyor. Peki, Türkiye Polonya voleybol maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?
Türkiye-Polonya 2025 FIVB Milletler Ligi maçı yayın bilgileri araştırılmaya başlandı. Milletler Ligi'nde ilk hafta maçları kapsamında Fransa ve Tayland'ı mağlup etmeyi başaran A Milli Kadın Voleybol takımı üçüncü maçına Polonya karşısında çıkacak. Türkiye Polonya voleybol maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?
TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
2025 FIVB Milletler Ligi 1. Etap maçlarını 3. Grupta Çin'de oynayan Filenin Sultanları, 3. Gruptaki üçüncü maçını 7 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Polonya ile oynayacak.
Mücadele TRT Spor ekranından yayınlanacak.
FİLENİN SULTANLARI SON MAÇINI ÇİN'E KARŞI OYNAYACAK!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 7 Haziran Cumartesi günü Polonya, 8 Haziran Pazar günü ise ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.
KADRO
Pasörler : Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör çapraz ı: Alexia Carutasu
Smaçörler : Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta oyuncular : Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç
Liberolar : Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın
FIVB Milletler Ligi 1. Etap maçlarında yer alamayacak oyuncular ise şöyle:
Melissa Vargas
Zehra Güneş
Cansu Özbay
Ebrar Karakurt
Gizem Örge
İlkin Aydın
Sinead Jack Kısal
Ege Melisa Bükmen