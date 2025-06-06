Türkiye-Polonya 2025 FIVB Milletler Ligi maçı yayın bilgileri araştırılmaya başlandı. Milletler Ligi'nde ilk hafta maçları kapsamında Fransa ve Tayland'ı mağlup etmeyi başaran A Milli Kadın Voleybol takımı üçüncü maçına Polonya karşısında çıkacak. Türkiye Polonya voleybol maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

2025 FIVB Milletler Ligi 1. Etap maçlarını 3. Grupta Çin'de oynayan Filenin Sultanları, 3. Gruptaki üçüncü maçını 7 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Polonya ile oynayacak.

Mücadele TRT Spor ekranından yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI SON MAÇINI ÇİN'E KARŞI OYNAYACAK!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 7 Haziran Cumartesi günü Polonya, 8 Haziran Pazar günü ise ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.

KADRO

Pasörler : Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör çapraz ı: Alexia Carutasu

Smaçörler : Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta oyuncular : Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

Liberolar : Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

FIVB Milletler Ligi 1. Etap maçlarında yer alamayacak oyuncular ise şöyle:

Melissa Vargas

Zehra Güneş

Cansu Özbay

Ebrar Karakurt

Gizem Örge

İlkin Aydın

Sinead Jack Kısal

Ege Melisa Bükmen