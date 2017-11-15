Türkiye-Polonya Basketbol Maçının Ardından- Başantrenör Ekrem Memnun ve Ayşe Cora

- A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun'un açıklamaları

Milli basketbolcu Ayşe Cora'nın açıklamaları ANKARA - A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Polonya ile oynadıkları maçta 23 top kaybı yaptıklarını ancak buna rağmen 73 sayı bulmayı başardıklarını söyledi. Milli basketbolcu Ayşe Cora ise karşılamanın bekledikleri gibi zor geçtiğini ifade etti.