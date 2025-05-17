Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketimi ne kadar?

Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketimi ne kadar?
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Türkiye, enerji alanında önemli bir gelişmeye imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen bir açılış töreninde, Karadeniz'de 75 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz rezervi keşfedildiğini duyurdu. Peki, Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketimi ne kadar?

Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketimi ne kadar? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2025 yılı için Türkiye'nin doğal gaz tüketim tahminini açıkladı. Buna göre, ülkenin bu yılki doğal gaz tüketiminin 53 milyar 290 milyon 468 bin 908 metreküp olması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN YILLIK DOĞAL GAZ TÜKETİMİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2025 yılı için Türkiye'nin doğal gaz tüketim tahminini 53 milyar 290 milyon 468 bin 908 metreküp olarak belirledi. Bu miktar, 567 milyar 10 milyon 589 bin 178 kilovatsaat enerjiye eşdeğer olup, doğal gazın 9.155 kalori/metreküp üst ısıl değeri esas alınarak hesaplandı.

Özellikle sanayi, konut ve elektrik üretimi gibi sektörlerde doğal gazın yoğun kullanımı, bu yüksek tüketim rakamlarının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

NE KADAR DOĞAL GAZ BULUNDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Karadeniz'de 75 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz rezervi keşfedildiğini açıkladı. Bu keşif, 27 Mart'ta başlayan ve 49 gün süren sondaj çalışmaları sonucunda, 3.500 metre derinlikteki Göktepe-3 kuyusunda gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekildedir:

"Enerjide yeni bir dönemin kapılarını açtık. Filomuzu yeni gemilerle takviye ettik. Enerjide bağımsızlığımızı kazanmak için yoğun bir mücadele içinde olduk. Şu anda gemilerimiz Somali'de de sondaj yapıyor. Mücadelenin meyvelerini toplamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yaptık. Abdulhamid Han ile Göktepe 3 kuyusunda başlayan çalışmalar dün itibarıyla tamamlandı. Dün müjdeli bir haber aldık. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar ile sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız."

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