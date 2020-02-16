Haberler » Ekonomi » "Türkiye'nin siber kalesi" anlık 16 milyon IP tarıyor - Ekonomi

"Türkiye'nin siber kalesi" anlık 16 milyon IP tarıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde oluşturulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, siber saldırı ve zafiyetlere karşı tamamen yerli ve milli imkanlarla 16 milyon IP'yi anlık olarak tarayıp ülke güvenliğine katkı sağlıyor.

16.02.2020 13:31 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:31

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde oluşturulan , siber saldırı ve zafiyetlere karşı tamamen yerli ve milli imkanlarla 16 milyon IP'yi anlık olarak tarayıp ülke güvenliğine katkı sağlıyor.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler