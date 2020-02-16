"Türkiye'nin siber kalesi" anlık 16 milyon IP tarıyor

16.02.2020 13:31 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:31

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde oluşturulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, siber saldırı ve zafiyetlere karşı tamamen yerli ve milli imkanlarla 16 milyon IP'yi anlık olarak tarayıp ülke güvenliğine katkı sağlıyor.