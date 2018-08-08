Türkiye'nin Pamuk Ambarı Söke'de İlk Pamuk Hasadı Yapıldı

Türkiye'nin Pamuk Ambarı Söke'de ilk pamuk hasadı yapıldı

Söke'nin ilk pamuğu 60 TL'den satıldı

AYDIN - Türkiye'nin pamuk ambarı Söke Ovası'nda sezonun ilk pamuk hasadı gerçekleştirildi. Tuzburgazı pamuk hasadındaki öncülüğünü bu yılda kaptırmazken; İbrahim Çörtük isimli üretici tarafından hasat edilen pamuğun satışı da yapıldı.

Söke'nin Güllübahçe Mahallesi'nde bulunan bir çırçır işletmesine getirilen pamuk, işletmeci Cengiz Akgün tarafından 60 TL'lik sembolik kilogram fiyatıyla alındı. Pamuğun satış teslim törenine Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Kocabaş, Meclis Başkanı Yılmaz Özel ve Ziraat Odası yöneticileri katıldı.

Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş; sezonun ilk pamuk hasadını gerçekleştiren üretici İbrahim Çörtük'ü kutladı. Kocabaş; pamuk hasat döneminin tüm üretici ve tüccar camiasına hayırlı olmasını diledi.

Pamuğun ekimini 10 Nisan'da yaptığını, Söke'nin ilk hasadını gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduğunu belirten üretici İbrahim Çörtük ise; yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Söke'nin ilk pamuk hasadının alımını gerçekleştiren işletmeci Cengiz Akgün sembolik olarak ilk hasat pamuğu kilogramı 60 TL'den aldıklarını açıkladı. Zorlu bir sezonun geçtiğini belirten Cengiz Akgün; "İnşallah hasat dönemi hem üreticiler, hem de biz işletmeciler için bereketli bir sezon olur" dedi.