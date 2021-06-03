Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü, Yunan'ı korkuttu! "İşgal" manşetleri attılar
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Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü, Yunan'ı korkuttu! "İşgal" manşetleri attılar

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin SİHA'larla ilgili aldığı karar Yunanistan'ı telaşlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı KKTC'de kurulacak SİHA üssü, Yunan basınına panik manşetleri attırdı. 20 Temmuz'da açılacak olan üs ile ilgili atılan "İşgal" manşetleri, Yunan'ın yaşadığı tedirginliği gözler önüne serdi.

Sahada destan yazan Türk SİHA'ları dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Birçok ülkenin radarına giren Türk SİHA'ları manşet olamaya devam ediyor. Son olarak İsviçreli medya kuruluşu SRF, "Türk mucizesi" olarak nitelendirdiği SİHA'ları yere göğe sığdıramamıştı. Şimdi de Yunan basınından dikkat çeken bir manşet geldi.

TÜRKİYE'NİN HAMLESİ YUNAN BASINI TELAŞLANDIRDI

Türkiye Akdeniz'de yeni bir SİHA üssü kuracak. KKTC'de kurulacak üs, Geçitkale Askeri Havaalanı'nda 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Kıbrıs Barış Harekâtı yıl dönümü törenleri sırasında tam faaliyete geçecek. Türkiye ve Yavru Vatan'ın ortaklaşa kuracağı üs, Yunan basınını telaşlandırdı.

YUNAN'IN YAŞADIĞI TEDİRGİNLİĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Türkiye'nin hamlesinin ardından panik yapan Yunan basını, "İşgal" manşetleri attı. Haber, "Türk işgalinin 47. yıldönümünde kullanıma açılacak" başlığıyla servis edildi. Türkiye'nin bu hamleyle adanın ve bölgenin hakimi olabileceğini vurgulayan manşetler, Yunan'ın yaşadığı tedirginliği gözler önüne serdi.

Yunan basınının attığı manşetler;

Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü, Yunan'ı korkuttu! 'İşgal' manşetleri attılar
Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü, Yunan'ı korkuttu! 'İşgal' manşetleri attılar
Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü, Yunan'ı korkuttu! 'İşgal' manşetleri attılar
Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü, Yunan'ı korkuttu! 'İşgal' manşetleri attılar
Yere göğe sığdıramadılar! Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarına girdi
Yere göğe sığdıramadılar! Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarına girdi
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com

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