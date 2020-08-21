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Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da yankı uyandırdı

Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği doğal gaz keşfi Rus ve Avrasya basınında geniş yer buldu. Rus Vesti.ru internet sitesi, Karadeniz'deki doğal gaz keşfini "Türkiye, Rus gazına alternatif arıyor" başlığıyla verdi.

21.08.2020 18:05 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği 'müjdeyi' açıkladı ve Karadeniz'de çok büyük bir doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurdu. Tarihi keşif Rus basınında da geniş yer buldu. Rus Vesti.ru internet sitesi, tarihi doğal gaz keşfini "Türkiye, Rus gazına alternatif arıyor" şeklinde verdi.

Haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları "Bu tarihi bir olay. Karadeniz'de ülke tarihinin en büyük doğal gaz sahasını keşfettik. 320 milyar metreküp hacme sahip. 2023 yılına kadar bunu vatandaşlarımıza sağlamayı planlıyoruz." ifadeleriyle okuyuculara aktarıldı.

Rusya'dan Türkiye'ye Mavi Akım ve TürkAkım boru hatlarıyla doğal gaz sevk edildiği hatırlatılan haberde, salgın döneminde Rusya'dan Türkiye'ye sevkiyatın yarı yarıya düştüğüne işaret edildi.

KEŞİF TÜRKİYE'NİN BÜTÇESİNE DESTEK ÇAĞRISI

Ren TV'nin haber sitesinde ise gelişme "Karadeniz'de yapılan doğal gaz keşfi Türkiye'nin bütçe durumunu değiştirecek" başlığıyla verildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Türkiye, enerjide tümden bağımsızlık için büyük bir adım attı." ifadeleriyle aktarılan haberde, gerçekleştirilen doğal gaz keşfinin Türkiye'nin bütçesine katkı sağlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Rus haber ajansı İnterfaks'ın "Türkiye Karadeniz'de büyük doğal gaz sahası keşfetti" başlığıyla verdiği haberde, sahanın 320 milyar metreküp hacme sahip bulunduğu ve bunun Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfi olduğu bilgisine yer verildi.

Rus Pravda gazetesinin de "Türkiye Karadeniz'de doğal gaz buldu" başlığıyla aktardığı habere göre, Türkiye'nin Karadeniz'in yanı sıra Doğu Akdeniz'de de araştırma faaliyetleri yürüttüğüne işaret edildi.

Söz konusu keşif çalışmaları nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasında bazı sorunların yaşandığını savunan gazete, Fransa'nın Yunanistan'ı desteklediği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa'yı sert bir şekilde uyardığı yorumunda bulundu.

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da yankı uyandırdı

KEŞFE AVRASYA'DAN İLGİ

Gürcistan'ın en büyük haber ajanslarından biri olan İnterpressnews, Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesi ile ilgili yaptığı açıklamasının ardından Gürcü haber ajansı İnterpressnews, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de büyük doğal gaz rezervleri keşfettiğini doğruladı" başlıklı haberi yayınladı.

Kaynak olarak Türk basınının gösterildiği haberde Erdoğan'ın, "Türkiye, Karadeniz tarihinin en büyük doğal gaz rezervlerini keşfetti." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Erdoğan'ın, "Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini" duyurduğu aktarılan haberde, Erdoğan'ın "Enerji kaynakları, kalkınmanın temel bir unsuru olmasının yanı sıra ulusal bağımsızlık için çok önemlidir." ifadesine dikkat çekildi.

KAZAKİSTAN BASINI DA TARİHİ KEŞFE AYIRDI

Kazakistan ulusal haber ajansı Kazinform, AA'yı kaynak göstererek yayımladığı haberine "Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz kuyusu buldu" başlığı attı.

Türkiye'nin Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiği belirtilen haberde, Erdoğan'ın "Hedefimiz 2023'te Karadeniz gazını kullanıma sunmak. Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız." ifadesine yer verildi.

TÜRKİYE, 2017'DE ENERJİ STRATEJİSİNİ DEĞİŞTİRDİ

Zakon.kz haber sitesi, NTV televizyon kanalına dayandırdığı haberinde "Erdoğan, Karadeniz'de büyük doğal gaz kuyusunun bulunduğunu ilan etti" başlığını kullandı. Haberde, Erdoğan'ın "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiği, Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiği" sözlerine yer verildi.

Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "ülkenin çok uzun yıllar boyunca derin deniz sondajlarında tamamen dışa bağımlı olduğu, 2017'de enerji stratejisinin yenilendiği ve derin deniz arama filosunun genişletildiği" ifadeleri de aktarıldı.

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da yankı uyandırdı

Kaynak: AA

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