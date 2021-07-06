Türkiye'nin Gururu Kadın Sporcular: Neslihan Yiğit
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin Gururu Kadın Sporcular: Neslihan Yiğit

Anadolu Ajansı / Neslihan Yiğit - Haberler | Spor

Olimpiyatlarda ikinci kez mücadele edecek milli badmintoncu Neslihan Yiğit, "Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.

Olimpiyatlarda ikinci kez mücadele edecek milli badmintoncu Neslihan Yiğit, "Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. 2012'de tecrübesizdim, şu an daha tecrübeliyim." dedi.

2012 Londra Olimpiyatları'na katılarak Türk badmintonu adına bir ilki gerçekleştiren milli sporcu, ikinci kez olimpiyatlarda yer alacak.

Türk badmintonunun önemli isimlerinden Neslihan Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yıldır badminton oynadığını belirterek, "Bu süre zarfında birçok başarı kazandım. Benim için en önemlisi 2012 Londra Olimpiyatları'ydı. Çünkü ülkemizi olimpiyatlarda badmintonda temsil eden ilk sporcu oldum." dedi.

Ukrayna'nın Kiev kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda bronz madalya kazanan ve bunu başaran ikinci Türk sporcu olan 27 yaşındaki Neslihan, "Çok istediğim Avrupa büyükler madalyasına kavuştum. Büyükler tek kadınlarda Avrupa üçüncüsü oldum. Umarım bir sonraki turnuvada madalyamızın rengini de değiştirebiliriz." diye konuştu.

Neslihan artık tamamen Tokyo Olimpiyatları'na odaklandığının altını çizerek, "Olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. 2012'de tecrübesizdim, şu an daha tecrübeliyim. Umarım güzel sonuçlarla dönebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya sıralamasında ilk 10'u hedefliyor

"En büyük halim dünya sıralamasında ilk 10'da yer almak." diye konuşan Neslihan Yiğit, genç sporculardan da kendilerine hedef koymalarını istedi.

Milli badmintoncu, "Her zaman şunu söylüyorum; kendinize her zaman bir hedef koyun. Bu hedef için yılmadan, bıkmadan, usanmadan çalışın. Belki bugün olmaz veya önünüze herhangi bir engel çıkabilir ama her zaman bunun üstüne giderek en azından başarana kadar savaşın." ifadelerini kullandı.

Milli formayı giymenin önemli bir sorumluluk yüklediğini dile getiren Neslihan, "Tabii ki bunun sorumlulukları çok fazla. Etraftaki insanlara örnek oluyoruz. Bunun bilincinde olarak adımlarımı atmaya özen gösteriyorum." şeklinde görüş belirtti.

Neslihan, hayatının tam merkezinde badmintonun yer aldığını, tüm adımlarını, planlarını badmintona göre yaptığını da kaydetti.

Türkiye'nin Gururu Kadın Sporcular: Neslihan Yiğit
Türkiye'nin Gururu Kadın Sporcular: Neslihan Yiğit
Türkiye'nin Gururu Kadın Sporcular: Neslihan Yiğit
Türkiye'nin Gururu Kadın Sporcular: Neslihan Yiğit

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neslihan Yiğit

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Destici Numan Kurtulmuş
Magazin Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Sertab Erener Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'nin Gururu Kadın Sporcular: Neslihan Yiğit - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 11:38:59. #1.14#

title