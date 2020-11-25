Türkiye'nin en yüksek barajının tamamlanmasına 25 metre kaldı
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Türkiye'nin en yüksek barajının tamamlanmasına 25 metre kaldı

25.11.2020 13:39 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:00

Türkiye'nin en yüksek barajının tamamlanmasına 25 metre kaldı Türkiye'nin dev projesinde son 25 metre kaldı 0'dan 250 metreye böyle görüntülendi Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 250 metreye ulaşırken,...

Türkiye'nin en yüksek barajının tamamlanmasına 25 metre kaldı

Türkiye'nin dev projesinde son 25 metre kaldı

0'dan 250 metreye böyle görüntülendi

ARTVİN - Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 250 metreye ulaşırken, gövdesinin tamamlanmasına 25 metre kaldı. Barajın gövde çalışması 0'dan 250 metreye yükselişi time-lapse tekniğiyle görüntülendi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak. Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 250 metreye ulaşırken, gövde yüksekliğinin tamamlanmasına 25 metre kaldı. Yüklenici firma tarafından, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü kontöründe Baraj inşaatı dört mevsim, 24 saat devam ediyor. DSİ 26. Bölge Müdürlüğü gövde beton çalışmanın sıfırdan 250 metreye gelen süreyi "time lapse" tekniğiyle görüntüledi.

Yayınlanan görüntülerde, yaz kış, gece gündüz, yağmur çamur demeden yapılan çalışma hızlandırılmış şekilde aktarıldı. 2021 yılında bitmesi planlanan gövde beton çalışmasında bugün itibariyle 3 Milyon 756 bin metreküp seviyesinde beton döküldü.

Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

Türkiye'nin en yüksek barajının tamamlanmasına 25 metre kaldı
Türkiye'nin en yüksek barajının tamamlanmasına 25 metre kaldı
Türkiye'nin en yüksek barajının tamamlanmasına 25 metre kaldı
Türkiye'nin en yüksek barajının tamamlanmasına 25 metre kaldı
Türkiye'nin en yüksek barajının tamamlanmasına 25 metre kaldı
Türkiye'nin en yüksek barajının tamamlanmasına 25 metre kaldı
Türkiye'nin en yüksek barajının tamamlanmasına 25 metre kaldı
Türkiye'nin en yüksek barajının tamamlanmasına 25 metre kaldı
Türkiye'nin en yüksek barajının tamamlanmasına 25 metre kaldı
Türkiye'nin en yüksek barajının tamamlanmasına 25 metre kaldı
Türkiye'nin en yüksek barajının tamamlanmasına 25 metre kaldı
Türkiye'nin en yüksek barajının tamamlanmasına 25 metre kaldı
Türkiye'nin en yüksek barajının tamamlanmasına 25 metre kaldı
Türkiye'nin en yüksek barajının tamamlanmasına 25 metre kaldı
Türkiye'nin en yüksek barajının tamamlanmasına 25 metre kaldı
Türkiye'nin en yüksek barajının tamamlanmasına 25 metre kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR

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Haber Yorumları (1)
;:-:;: KONUNUN UZMANI VEYA MUHALIF DEGILIM AMA BÜYÜK BARAJ YAPMANIN GECMISTE KALDIGINI TASMALARI ÖNLEME VE DOGAL HAYATI DEVAM ETTIRME ADINA KADEMELI UFAK BARAJLAR YAPILDIGINI YABANCI BIR DOGA KITABINDA OKUMUSTUM ÖRNEK TUNA NEHRI ÜZERINDEKI VE ALMANYADAKI IRILI UFAKLI YENI BARAJLAR GÖSTERILMISTI
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