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Türkiye'nin en değerli markası

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar dolara yaklaşan marka değeriyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markası" oldu.

Türkiye'nin en değerli markası
09.06.2020 09:23 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:32

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar dolara yaklaşan marka değeriyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markası" oldu.

Brand Finance, 2020 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasını tamamladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, listede ilk sırayı 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, bu şirketi 1 milyar 616 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası takip etti.

Listede üçüncü sırayı 1 milyar 538 milyon dolarlık marka değeriyle Garanti Bankası alırken, Turkcell 1 milyar 361 milyon dolarla 5'inci sıradan 4'üncü sıraya, Arçelik ise 1 milyar 273 milyon dolarla 8'inci sıradan 5'inci sıraya yükseldi.

Marka değeri 1 milyar 87 milyon dolar olarak belirlenen Türk Telekom ise geçen yıla göre 2 sıra gerileyerek 6'ncı sıraya yerleşti. Bu kurumu 998 milyon dolarla Akbank, 951 milyon dolarla iki sıra gerileyen İş Bankası, 876 milyon dolarla Yapı Kredi, 875 milyon dolarla Ford Otosan izledi.

En değerli 100 marka arasına 8 yeni marka girdi

Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 8 yeni marka dahil oldu. Bu markalar, LC Waikiki, Koç Sistem, Kordsa, Odeabank, Aytemiz, Mars Lojistik, Ege Profil ve Nobel İlaç olarak yer aldı.

Toplam marka değeri içinde sanayi sektörü markalarının payı yüzde 30, hizmet sektörü markalarının payı ise yüzde 70 oldu.

İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek artış yüzde 140 ile Otokar'da gerçekleşti. Artışta Otokar'ı yüzde 112 ile Desa, yüzde 100 ile Avivasa Emeklilik takip etti.

Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 42 ile Beşiktaş'ta oldu. Bu markayı yüzde 34,8 düşüşle Koçtaş, yüzde 32,2 ile Emlak konut izledi.

Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine Türk kulüplerinden hiçbiri giremedi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın marka değerinde düşüşler görüldü.

Türkiye'nin 100 markasının toplam değeri 24,6 milyar dolar

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, Türkiye'nin en değerli 100 markasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İlgüner, "Türkiye'nin en değerli 100 markasının toplam değeri bu yıl geçen yıla göre göre yüzde 24 artarak 24,6 milyar dolara ulaştı." dedi.

Türk şirketleri küresel oyuncular haline geldikçe hasılatlarının büyük bölümünü yaygın küresel para birimleriyle gerçekleştireceklerini belirten İlgüner, "Böylece kur riskinden daha az etkilenecekler ve marka değerlerini koruyacaklardır. Bunun için, Türk şirketlerinin 'dünya markası' olma hedefinden şaşmamaları ve her zaman markalarını küresel ölçekte değerli hale getirmek için çaba harcamaları gerekecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası, 2019 ve 2020 marka değerleri (milyon dolar) ve değişim oranları şöyle:

2020

Sıra

2019

Sıra

MARKA 2020

Marka Değeri

2019

Marka Değeri

Marka

Değeri Değişim

11Türk Hava Yolları 1.975 1.73513,8%
22Ziraat Bankası 1.616 1.637-1,3%
33Garanti BBVA 1.538 1.34414,4%
45Turkcell 1.361 1.18215,2%
58Arçelik 1.273 83752,0%
64Türk Telekom 1.087 1.185-8,2%
77Akbank 998 9346,8%
86İş Bankası 951 1.135-16,2%
99Yapı Kredi 876 64735,3%
1010Ford Otosan 875 45891,2%
11YeniLC Waikiki 760
1211Bsh 603 44136,7%
1318Bim 595 30893,3%
1416Opet 570 36456,6%
1513Ülker 539 40931,9%
1620Vestel 493 26586,0%
1714Vakıfbank 458 39615,5%
1817Anadolu Efes 424 31434,9%
1912Halkbank 408 428-4,7%
2015Denizbank 395 3716,5%

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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