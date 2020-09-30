Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu
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Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu

30.09.2020 12:43 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:59

Türkiye'nin 30 Haziran itibarıyla brüt dış borç stoku 421,8 milyar dolar, net dış borç stoku 244,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 421,8 milyar milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 56,8 olarak hesaplandı.

NET DIŞ BORÇ STOKU 244,4 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 244,4 milyar dolar olarak belirlendi. Stokun milli gelire oranı yüzde 32,9 olarak kayıtlara geçti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 14 milyar dolar oldu. Kamu net borç stoku bu dönemde 924,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 20,6 olarak belirlendi. AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 1 trilyon 767,6 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı da yüzde 39,4 olarak kaydedildi.

Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Haber Yorumları (3)
HAKLIII: Evet heykelciler hadi başlayın eleştirmeye . Fırsat bu fırsat. Heykel lazım
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KAMCİ: Yigitlik de bir yere kadar, essek olduk kamci yiye yiye.
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TÜRK YURDU: Bu ne yahu!
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500
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