Türkiye Mükemmellik Ödülleri sahiplerini buldu
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Türkiye Mükemmellik Ödülleri sahiplerini buldu

21.11.2020 11:05 | Son Güncelleme: 21.11.2020 11:05
Türkiye Mükemmellik Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Kalite Derneği'nin (KalDer) 28 yıldan bu yana EFQM Modeli'ni uygulayan kuruluşlara verdiği ve iş dünyasının prestijli organizasyonları arasında yer alan Türkiye Mükemmellik Ödülleri'nin bu yılki sahipleri Toyota Boshoku Türkiye ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti oldu.

Türkiye Kalite Derneği'nin (KalDer) 28 yıldan bu yana EFQM Modeli'ni uygulayan kuruluşlara verdiği ve iş dünyasının prestijli organizasyonları arasında yer alan Türkiye Mükemmellik Ödülleri'nin bu yılki sahipleri Toyota Boshoku Türkiye ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti oldu.

KalDer açıklamasına göre, "Yeni Yönler Yeni Ufuklar" ana temasıyla düzenlenen ve pandemi kapsamında alınan önlemler çerçevesinde ilk kez online olarak gerçekleştirilen 29. Kalite Kongresi, "2020 Türkiye Mükemmellik Ödülleri" ile sona erdi.

Kongre kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Mükemmellik Ödülü'nün sahipleri ise Toyota Boshoku Türkiye ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti oldu. Otokoç Otomotiv ve Tırsan'ın ana sponsorluğunda 17-18 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen kongrede, tüm dünyayı etkileyen değişimin ardından ortaya çıkan küresel fırsatlar, günlük hayattan çalışma süreçlerine kadar birçok alanda oluşan yeni şartlar ve bunların Türkiye'ye getirdiği jeo-ekonomik avantajlar ele alındı.

Pandemi kapsamında alınan önlemler çerçevesinde ilk kez online olarak gerçekleştirilen kongre, bu yıl da hem yurtiçinden hem yurtdışından iş, bilim, akademi ve medya dünyasından çok sayıda önemli ismi ağırladı.

Ödül kazanan kuruluş sayısı 63'e yükseldi

Avrupa'nın en büyük paylaşım platformlarından olan ve iki gün süren kongre kapsamında ödül töreni de gerçekleştirildi. Tören, mükemmellik aşamalarında belge almaya hak kazanan kuruluşlara "Yetkinlik Belgeleri"nin takdim edilmesi ile başladı. Bu kapsamda mükemmellik aşamaları yolculuğunda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız", Doruk Otomasyon ve Yazılım, Eltemtek-Elektrik Sistemleri ve Mühendislik Hizmetleri AŞ, Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu ve Sarıçam Belediyesi de "Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız" belgelerini aldı.

KalDer'in 28 yıldır düzenlediği ödül töreni kapsamında jüri tarafından, EFQM Mükemmellik Modeli'nin Temel Kavramları ile ilişkili iyi uygulamalar başvuran kuruluşları ödüle götüren önemli kriterlerden biri olarak yer aldı. Toyota Boshoku Türkiye ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin Türkiye Mükemmellik Ödülü'nü almaya hak kazanmasıyla, ödül kazanan kuruluş sayısı 63'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir, "Bu yılki kutlamalarımızı sağlık önlemleri dolayısıyla dijital platformdan gerçekleştirdik. Ödül sürecini başarıyla tamamlayarak ödül almaya hak kazanan kurumlarımızı en içten duygularla kutluyor, ülkemizdeki mükemmellik kültürünün öncüleri olarak sürdürülebilir gelişim yolunda başarılar diliyorum. KalDer olarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan ilham alan EFQM modeli ile kurum ve kuruluşlarımıza sürdürülebilir değer yaratma çalışmalarında yol göstermeye, hedeflerine ulaşma yolculuğunda rehberlik etmeye her zaman hazır olduğumuzu da belirtiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Mükemmellik Ödülü'ne bugüne kadar 286 kuruluş başvurdu ve 33 kuruluş "Büyük Ödül", 63 kuruluş "Ödül" ve 8 kuruluş da "Mükemmellikte Süreklilik Ödülü"nü almaya hak kazandı. Türkiye'de ödül alan kurum ve kuruluşlar, Avrupa'da da bu başarılarını sürdürüyor. Bugüne kadar EFQM'de de Türkiye'den katılan kuruluşlar 8 "Büyük", 19 "Başarı Ödülü" olmak üzere toplam 27 ödül kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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