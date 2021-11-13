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Türkiye Motokros Şampiyonası 4. ayak yarışları başladı

AA / Mehmet Çakmak - Haberler | Spor
Türkiye Motokros Şampiyonası 4. ayak yarışları başladı

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 4. ayağı, Antalya'nın Kumluca ilçesinde başladı.

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 4. ayağı, Antalya'nın Kumluca ilçesinde başladı.

Beykonak Mahallesi'ndeki Enduro Motokros pistindeki yarışmanın ilk gününde 115 sporcu mücadele etti.

Şampiyonanın ilk gününde 8 ayrı kategoride sporcular antrenman ve sıralama turları gerçekleştirdi.

Şampiyonayı izleyen Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, doğayla iç içe bir motokros yarış pistine sahip olduklarını söyledi. Köleoğlu, yarışmacılara başarılar diledi.

Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Bülent Dönmez, sezonun son yarışına ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Şampiyona, yarın yapılacak yarışlar ve ödül töreni ile sona erecek.

Türkiye Motokros Şampiyonası 4. ayak yarışları başladı

Türkiye Motokros Şampiyonası 4. ayak yarışları başladı

Türkiye Motokros Şampiyonası 4. ayak yarışları başladı

Türkiye Motokros Şampiyonası 4. ayak yarışları başladı

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AA / Mehmet Çakmak - Spor Haberleri

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