AFYONKARAHİSAR - Türkiye MotoFest etkinliğinin üçüncü gününde Gripin sahne aldı

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Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki ayağının gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest etkinliği kapsamında ünlü sanatçılar Eypio ile Gripin sahne aldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki ayağının gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest etkinliği kapsamında ünlü sanatçılar Eypio ile Gripin sahne aldı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde Eypio ile Gripin sevenleriyle buluşarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Gripin'in şarkılarına eşlik eden seyirciler ise tempo tutarak hem stres attı hem de eğlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer