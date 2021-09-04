AFYONKARAHİSAR - Türkiye MotoFest etkinliğinin üçüncü gününde Gripin sahne aldı
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AFYONKARAHİSAR - Türkiye MotoFest etkinliğinin üçüncü gününde Gripin sahne aldı

Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer - Haberler | Spor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki ayağının gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest etkinliği kapsamında ünlü sanatçılar Eypio ile Gripin sahne aldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki ayağının gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest etkinliği kapsamında ünlü sanatçılar Eypio ile Gripin sahne aldı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde Eypio ile Gripin sevenleriyle buluşarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Gripin'in şarkılarına eşlik eden seyirciler ise tempo tutarak hem stres attı hem de eğlendi.

AFYONKARAHİSAR - Türkiye MotoFest etkinliğinin üçüncü gününde Gripin sahne aldı
AFYONKARAHİSAR - Türkiye MotoFest etkinliğinin üçüncü gününde Gripin sahne aldı
AFYONKARAHİSAR - Türkiye MotoFest etkinliğinin üçüncü gününde Gripin sahne aldı
AFYONKARAHİSAR - Türkiye MotoFest etkinliğinin üçüncü gününde Gripin sahne aldı
AFYONKARAHİSAR - Türkiye MotoFest etkinliğinin üçüncü gününde Gripin sahne aldı
AFYONKARAHİSAR - Türkiye MotoFest etkinliğinin üçüncü gününde Gripin sahne aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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