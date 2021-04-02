Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu güven tazeledi
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Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu güven tazeledi

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Olağan Seçimli Genel Kurul'u yapılırken, mevcut Başkan Ahmet Yavuz Kocaömer güven tazeledi.

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Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Olağan Seçimli Genel Kurul'u yapılırken, mevcut Başkan Ahmet Yavuz Kocaömer güven tazeledi. TMPK Başkan Yardımcısı Murat Aksu, "Hem Türkiye sporu hem milli paralimpik engelli sporuna hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, 9. Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yapılan genel kurulun ardından mevcut başkan Ahmet Yavuz Kocaömer ve yönetim kurulu yeniden seçildi. TMPK Başkan Yardımcısı Murat Aksu ise genel kurulu İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi. Geçen sene pandemiden dolayı yapamadıkları genel kurulu yaptıklarını aktaran Aksu, "Bu yıl serbest olur olmaz yaptık. 9. Olağan Genel Kurulumuzu icra etmek üzere buradayız. Yeterli sayıyı topladılar. Hem Türkiye sporu hem milli paralimpik engelli sporuna hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. İnşallah genel kurulda seçilecek yeni yönetim kurulumuzun gelecek dönemde Türkiye'ye olimpiyat getirme yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Japonya'daki olimpiyatlarda elimizden geldiğince en iyi şekilde temsil ederiz" şeklinde konuştu.

"En kısa sürede faaliyetlere başlayacağız"

Aşılamanın tamamlanmasıyla yeni faaliyetleri hayata geçireceklerini söyleyen Murat Aksu, "Şu anda pandemi koşullarından dolayı hem dünyada hem ülkemizde sıkıntılardan dolayı ekstra bir yeni faaliyet alanımız olmadı. İnşallah aşılamadan sonra 3-5 ay içerisinde gelecek olimpiyatlar ve ondan sonraki süreçle ilgili en kısa sürede faaliyetlere başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Sporcuların pandemi şartlarında çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizen Aksu, şu ifadelere yer verdi:

"Sporcularımız bütün sağlık koşullarımız en iyi şekilde tedbirleri alarak olimpiyatlarda kendilerine düşen görevi yapmaları için çalışıyorlar. Çok hassas bir dönem. Bir tarafta olimpiyatlarda derece almak diğer tarafta sağlığını sporcularımız en gözetilmesi gereken kısımlarda gözetiyoruz."

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin seçimin ardından oluşan yeni kurulları şu şekilde:

Yönetim Kurulu

Mehmet Baykan

Abdullah Güven

Ahmet Ağaoğlu

Hüsnü Güreli

Ahmet Yavuz Kocaömer

Alpaslan Baki Ertekin

Berrin Altınöz

Birol Aydın

Burak Sarıca

İbrahim Gümüşdal

İbrahim Halil Korkmaz

Murat Aksu

Murat Çelikkanat

Şenes Erzik

Ümit Deniz Kurt

Kemal Özcanlı (Yedek)

Abubekir Özcan (Yedek)

Ali Evren Doğru (Yedek)

Ali Bahadır (Yedek)

Meral Canlı (Yedek)

Cafer Levent Karataş (Yedek)

Denetleme Kurulu

Hayati Babaoğlu

Gülderen Karadayı

Sultan Özdemir

Ali Asker Koçak (Yedek)

Mehmet Özarman (Yedek)

Simay Karahan (Yedek)

Sicil ve Disiplin Kurulu

Arif Yücel

Cihangir Yıldırım

Sezai Bağbaşı

Burçak Küçükçalı (Yedek)

Gürsel Kınay (Yedek)

Sinan Yılmaz (Yedek) - İSTANBUL

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu güven tazeledi
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu güven tazeledi
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu güven tazeledi
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu güven tazeledi
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu güven tazeledi
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu güven tazeledi
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu güven tazeledi
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu güven tazeledi
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu güven tazeledi
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu güven tazeledi
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu güven tazeledi
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu güven tazeledi
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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