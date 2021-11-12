Türkiye milli maçı ne zaman? Milli takımın maçı hangi gün, saat kaçta?
Milli maçın oynanacağı gün için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2022 Dünya Kupası'nda yer almak isteyen A Milli Takımı, G grubunda mücadele ediyor. Norveç ile oynanan maçta galibiyet elde edemeyerek grupta şansını zora sokan Türkiye, 15 puanla Norveç'in iki puan gerisinde yer alan Türkiye kalan iki maçı kazanıp Norveç'in puan kaybetmesini bekleyecek. Türkiye milli maçı ne zaman? Milli takımın maçı hangi gün, saat kaçta?
Türkiye milli maçı ne zaman? Milli takımın maçı hangi gün, saat kaçta? sorularının yanıtı spor gündeminin araştırılan konuları arasında yer alıyor. G grubundan çıkmak isteyen A Milli takım bu kapsamda ilk olarak Cebelitarık ile oynayacak. Salı akşamı ise Karadağ deplasmanından üç puan alıp Hollanda-Norveç maçının sonucunu bekleyecek. Peki Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye - Cebelitarık maçı 13 Kasım Cumartesi 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
Beşiktaş 'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, A Milli Takım kadrosuna ilk kez dahil edildi. B u arada Ozan Kabak gribal enfeksiyon nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
Kaleci: Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
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