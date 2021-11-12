Türkiye milli maçı ne zaman? Milli takımın maçı hangi gün, saat kaçta? sorularının yanıtı spor gündeminin araştırılan konuları arasında yer alıyor. G grubundan çıkmak isteyen A Milli takım bu kapsamda ilk olarak Cebelitarık ile oynayacak. Salı akşamı ise Karadağ deplasmanından üç puan alıp Hollanda-Norveç maçının sonucunu bekleyecek. Peki Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Cebelitarık maçı 13 Kasım Cumartesi 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE ADAY KADROSU BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Beşiktaş 'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, A Milli Takım kadrosuna ilk kez dahil edildi. B u arada Ozan Kabak gribal enfeksiyon nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

AÇIKLANAN KADRO ŞU ŞEKİLDE:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet