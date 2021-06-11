Türkiye milli maç yorumcusu Ömer Üründül kimdir? Ömer Üründül kaç yaşında, nereli?

Milli maçların değişmez spikerlerinden Ömer Üründül sporseverlerin ilgi odağı haline geldi. Ünlü spiker hakkında detaylar araştırılırken Ömer Üründül kaç yaşında, nereli ve Türkiye milli maç spikeri Ömer Üründül kimdir gibi konular araştırıldı.

Maç anlatımıyla spor heyecanı en üst seviyeye çıkaran Ömer Üründül, milli maçlardaki maç anlatımıyla da sporseverlerin ilgi odağı oldu. Türkiye milli maç spikeri Ömer Üründül kimdir? Ömer Üründül kaç yaşında, nereli?

ÖMER ÜRÜNDÜL KİMDİR?

Doğum tarihi: 1950

Kaç yaşında: 71yaşında

Nereli: İstanbul

1950 İstanbul doğumlu olan Ömer Üründül, Özel Saint Benoit Fransız Lisesinden mezun olmasının ardından, İstanbul Üniversitesinde Siyasal Bilimler ve İşletme eğitimi almıştır.

Meslek hayatına 1977 yılında Yapı Mal A.Ş. adıyla kurduğu yapı malzemeleri pazarlama şirketi ile başlamıştır. Yapı Mal A.Ş. zamanının büyük şirketlerinden Entegre Kireç Fabrikasının %60'lık Pazar payı, yine döneminin en büyük mermer fabrikası olan Göksan Göynük'ün ve Nuh Çimento'nun ana bayisi olarak Atatürk Barajı'nın yapım aşamasında tüm taahhüt işlerini üstlenmiştir.

Aynı zamanda, 1987 yılında kurduğu Hurdemir Ltd Şti. İle de Atatürk Barajının hurda demirlerinin pazarlamasını yapmıştır. Firma Ereğli Demir Çelik Fabrikasının da bayiliğini yapmıştır. Ömer Üründül bu şirketlerde bilfiil çalışmış ve bu iki şirket 1993 yılında Atatürk Barajı'nın inşaatının bitimiyle kapatılmıştır.

Burger King ve Ytong Türkiye şirketlerinin hissedarı ve yönetim kurulu üyesi olan Ömer Üründül, inşaat, gıda, eğlence ve özellikle enerji sektöründe çeşitli faaliyetler gösteren Sedko İnşaat A.Ş. ve Üründül Enerji Yatırımları A.Ş.'nin de kurucu ortaklarındandır ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Hobi olarak yaptığı spor yorumculuğuyla da tanınan Ömer Üründül, evli ve 2'si erkek 1'i kız olmak üzere 3 çocuk babasıdır.