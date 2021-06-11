Türkiye milli maç spikeri Levent Özçelik kimdir? Levent Özçelik kaç yaşında, nereli?
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Türkiye milli maç spikeri Levent Özçelik kimdir? Levent Özçelik kaç yaşında, nereli?

Türkiye milli maç spikeri Levent Özçelik kimdir? Levent Özçelik kaç yaşında, nereli?
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Milli maçların değişmez spikerlerinden Levent Özçelik sporseverlerin ilgi odağı haline geldi. Ünlü spiker hakkında detaylar araştırılırken Levent Özçelik kaç yaşında, nereli ve Türkiye milli maç spikeri Levent Özçelik kimdir gibi konular araştırıldı.

Maç anlatımıyla spor heyecanı en üst seviyeye çıkaran Levent Özçelik, milli maçlardaki maç anlatımıyla da sporseverlerin ilgi odağı oldu. Türkiye milli maç spikeri Levent Özçelik kimdir? Levent Özçelik kaç yaşında, nereli?

LEVENT ÖZÇELİK KİMDİR?

Televizyon dünyasının ünlü sunucu ve spikerlerinden Levent Özçelik, aslen baba tarafından Trabzon'ludur.

aktadır. Aynı programda Ali Gültiken, Ayhan Akman, Tümer Metin ve Tuncay Şanlı ile birlikte süper lig maçlarını yorumlamaktadır.

Çocukluk yılları Ankara'da geçmiş, Ulubatlı Hasan İlköğretim ve Bahçelievler Deneme Lisesini tamamlamıştır. Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği bölümünü kazanmış ancak bir kez daha sınava girerek Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmış ve mezun olmuştur.

1982 senesinde TRT sınavlarına giren Levent Özçelik ortalama 7000 kişinin katıldığı sınavı 3. olarak kazanmıştır. Özçelik ilk maç anlatım deneyimini ise Gençlerbirliği ve Sakaryaspor arasında oynanan karşılaşma ile gerçekleştirmiştir.

1992 senesinden itibaren Olimpiyat ve yarışmaları anlatmış ayrıca futbol dışında diving, su topu, voleybol, yüzme, hentbol, masa tenisi, bilardo ve bisiklet gibi spor dallarının sunumunuda gerçekleştirmiştir..

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Türkiye milli maç spikeri Levent Özçelik kimdir? Levent Özçelik kaç yaşında, nereli? - Haberler
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