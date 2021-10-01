Türkiye, Miami'de dünyanın en büyük kruvaziyer fuarına katıldı - Haberler Ekonomi
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Türkiye, Miami'de dünyanın en büyük kruvaziyer fuarına katıldı

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Ekonomi
Türkiye, Miami'de dünyanın en büyük kruvaziyer fuarına katıldı

NEW Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve New York'taki Türkiye Turizm Kurulu ekibi, 27-30 Eylül'de Miami'de düzenlenen dünyanın en büyük uluslararası kruvaziyer fuarı Seatrade Cruise Global Expo'ya katıldı.

NEW Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve New York'taki Türkiye Turizm Kurulu ekibi, 27-30 Eylül'de Miami'de düzenlenen dünyanın en büyük uluslararası kruvaziyer fuarı Seatrade Cruise Global Expo'ya katıldı.

Bu yılki teması "kruvaziyerlerin geleceği" olan fuarda TGA, 112 metrekarelik standında Türkiye'nin önemli rotaları ve destinasyonlarını tanıttı.

Stantta, Türkiye'nin sürdürülebilirlik, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konusundaki öncü yaklaşımı, inovasyonu etkin yönetimi ve gelişen lüks konseptleri vurgulandı.

80'den fazla kruvaziyer firması ve 140 ülkenin temsil edildiği fuara, 20 bini aşkın sektörel ziyaretçinin katıldığı açıklandı.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Ekonomi Haberleri
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