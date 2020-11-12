Türkiye maçı sonrası Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Vida'nın korona testi pozitif çıktı
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Türkiye maçı sonrası Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Vida'nın korona testi pozitif çıktı

12.11.2020 00:55 | Son Güncelleme: 12.11.2020 01:24

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçının ardından Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından milli takımda korona alarmı verildi. 31 yaşındaki futbolcu, milli takımımıza karşı 45 dakika forma giymişti.

A Milli Takım'da Hırvatistan maçı sonrası koronavirüs paniği yaşanıyor.

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçının ardından Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 31 yaşındaki futbolcu milli takımımıza karşı 45 dakika forma giymişti.

Türkiye maçı sonrası Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Vida'nın korona testi pozitif çıktı

FUTBOLCULARIMIZLA SAMİMİ ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİ

Karşılaşmanın 22. dakikasında Domagoj Vida, ceza sahası içerisinde Cenk Tosun'u düşürmüş ve milli takım penaltı kazanmıştı. Vida'nın maç öncesi ve maç sonra Şenol Güneş başta olmak üzere birçok futbolcumuzla yakınlaştığı fotoğraf karelerine yansıdı.

Türkiye maçı sonrası Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Vida'nın korona testi pozitif çıktı

VODAFONE'DA GOL DUELLOSU

Ay yıldızlılar, İstanbul Vodafone Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Cengiz Ünder'in attığı gollerle Hırvatistan karşısında sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Türkiye maçı sonrası Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Vida'nın korona testi pozitif çıktı
Türkiye maçı sonrası Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Vida'nın korona testi pozitif çıktı
Türkiye maçı sonrası Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Vida'nın korona testi pozitif çıktı
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