Türkiye maçı sonrası Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Vida'nın korona testi pozitif çıktı

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçının ardından Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından milli takımda korona alarmı verildi. 31 yaşındaki futbolcu, milli takımımıza karşı 45 dakika forma giymişti.

A Milli Takım'da Hırvatistan maçı sonrası koronavirüs paniği yaşanıyor.

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçının ardından Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 31 yaşındaki futbolcu milli takımımıza karşı 45 dakika forma giymişti.

FUTBOLCULARIMIZLA SAMİMİ ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİ

Karşılaşmanın 22. dakikasında Domagoj Vida, ceza sahası içerisinde Cenk Tosun'u düşürmüş ve milli takım penaltı kazanmıştı. Vida'nın maç öncesi ve maç sonra Şenol Güneş başta olmak üzere birçok futbolcumuzla yakınlaştığı fotoğraf karelerine yansıdı.

VODAFONE'DA GOL DUELLOSU

Ay yıldızlılar, İstanbul Vodafone Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Cengiz Ünder'in attığı gollerle Hırvatistan karşısında sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.