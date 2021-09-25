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Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası 3. ayağı Balıkesir'de başladı

AA / Miraç Kaya - Haberler | Spor
Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası 3. ayağı Balıkesir'de başladı

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağı Balıkesir'in Gönen ilçesinde başladı.

BALIKESİR (AA) - Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağı Balıkesir'in Gönen ilçesinde başladı.

Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda teknik, beceri, cesaret ve dengenin öne çıktığı şampiyonanın 3. ayağı start aldı.

Yarışlar, bugün teknik kontrollerin ardından antrenman ve sıralama turlarıyla tamamlanacak. Yarın ise iki etap halinde yarışçılar, kupa mücadelesi verecek.

Gönen'deki şampiyonada MX1, MX2, MX2 Junior, MX, Veteran, Senior, 85 cc, 65 cc ve 50 cc sınıflarında yarışlar yapılıyor.

AA / Miraç Kaya - Spor Haberleri
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Haber: Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası 3. ayağı Balıkesir'de başladı - Haberler Spor
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