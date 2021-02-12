Türkiye Kürek Şampiyonası Köyceğiz'de yapıldı
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Türkiye Kürek Şampiyonası Köyceğiz'de yapıldı

12.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:24
Türkiye Kürek Şampiyonası Köyceğiz'de yapıldı

Türkiye Kürek Federasyonunca (TKF) düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası, Köyceğiz Gölü'nde yapıldı.

Türkiye Kürek Federasyonunca (TKF) düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası, Köyceğiz Gölü'nde yapıldı.

Yarışlara Fenerbahçe ve Galatasaray Kürek Takımlarından erkek ve kadınlar kategorisinde 70 sporcu katıldı.

2000 metre üzerinden 4 kulvar olarak yapılan yarışların sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Şampiyonada kadınlarda ve erkeklerde Fenerbahçe Türkiye Kürek Şampiyonu oldu. Galatasaray ise her iki branşta da ikinciliği elde etti.

Dereceye giren takımların kupa ve madalyaları, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, Muğla Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, Spor Hizmetleri eski Genel müdürü Mehmet Atalay, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, protokol ve federasyon temsilcileri tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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