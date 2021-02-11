Türkiye Kürek Şampiyonası Köyceğiz'de başladı
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Türkiye Kürek Şampiyonası Köyceğiz'de başladı

11.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:57

Türkiye Kürek Federasyonunca (TKF) düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası, Köyceğiz Gölü'nde başladı.

Türkiye Kürek Federasyonunca (TKF) düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası, Köyceğiz Gölü'nde başladı.

Yarın ödül töreniyle tamamlanması planlanan yarışlara Fenerbahçe ve Galatasaray Kürek Takımlarından 70 sporcu katılıyor. Yarışlar 2000 metre üzerinden 4 kulvar olarak yapılıyor.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, AA muhabirine, şampiyonanın birinci ayağının, yapılan yarışlarla başladığını söyledi.

Salgın nedeniyle bu yıl bazı müsabakaların yapılamadığını aktaran İşseven, "Burada yapılan yarışlarda hava ve zaman şartları müsait olsaydı, diğer kulüplerimizden de katılım olacaktı. Şu anda Fenerbahçe ve Galatasaray yarışıyor. Bunlara baktığımız zaman hemen hemen hepsi milli takım sporcusu. Bizim burada görmek istediğimiz sporcularımızın performanslarının hangi durumda olduğu. Buna göre de milli takım kamplarının devamını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükler şampiyonasına 70 sporcunun katıldığına değinen İşseven, elde edilecek derecelerin önemli olduğunu dile getirdi.

İşseven milli takım kamp çalışmalarını Köyceğiz'de yaptıklarını, ilçenin kürek sporu için çok güzel bir yer olduğunu ifade etti.

Şampiyona, yarın yapılacak final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.

Türkiye Kürek Şampiyonası Köyceğiz'de başladı
Türkiye Kürek Şampiyonası Köyceğiz'de başladı
Türkiye Kürek Şampiyonası Köyceğiz'de başladı
Türkiye Kürek Şampiyonası Köyceğiz'de başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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