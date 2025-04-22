Galatasaray ve Konyaspor, Türkiye Kupası'nda finale yükselmek için karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak karşılaşma öncesi kupa hakkında detaylar araştırıldı. Peki, Türkiye Kupası yarı final maçları tek maç mı?

KONYASPORGALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Medaş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve tek maç üzerinden oynanacak kritik mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Türkiye Kupası'nda 18 kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, en çok kazandığı organizasyonda 6 yıllık hasreti de bitirmek istiyor. Okan Buruk'un kritik mücadeleye ideale yakın bir kadroyla çıkması bekleniyor. Kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan, Jelert ve Morata da kamp kadrosunda yok.

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları tek maç üzerinden yapılacak. Kazanan takım ise finale yükselecek.