Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu
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Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu

16.03.2021 19:42 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:58
Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 20:45'te başlayacak maçı Fırat Aydınus yönetecek. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını finale yazdıracak. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Medipol Başakşehir ile oynadığı iki lig maçını da 3-2'lik skorlarla kazanmıştı. Yarı finalin ikinci karşılaşmasında ise Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, 17 Mart Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

10 YILDIR KUPAYA HASRET

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı son olarak 11 Mayıs 2011'de oynanan final maçıyla kazandı. 2010-2011 sezonunda son olarak final oynama başarısı gösteren Beşiktaş, o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'e penaltılarda üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü. Beşiktaş, 2011-2012'de 4. kademede elendi. Bir sonraki sezon 5. kademede kupaya veda eden siyah-beyazlı takım, 2013-2014 sezonunda 4. kademede elenmekten kurtulamadı.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Dorukhan, Ghezzal, Oğuzhan, NKoudou, Aboubakar

Medipol Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Tolga, Ndayishimiye, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba

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