Türkiye Kupası: Vanspor FK: 1 Sivas Belediyespor: 2
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Türkiye Kupası: Vanspor FK: 1 Sivas Belediyespor: 2

05.11.2020 15:19 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:49
Türkiye Kupası: Vanspor FK: 1 Sivas Belediyespor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Van FK, Sivas Belediyespor'u ağırladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Van FK, Sivas Belediyespor'u ağırladı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Sivas Belediyespor bir üst tura yükseldi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Berkan Çetin xx, Arif Dilmeç xx, Serhat Sağır xx

Vanspor FK: Bekir Demircan x, Rüştü Hanlı x, İsmail Güner x, Atamer Bilgin x (Üzeyir Ergün dk. 71 x), Barış Gök x, Oktay Aydın x, Abdulkadir Özdemir xx, İlter Ayyıldız x (Sedat Cengiz dk. 46 x), Sedat Komi x (Yiğit Gökoğlan dk. 46 x), Cihan Halil x (Zafer Şensoy dk. 46 x), Utku Şen x (Yaser Yıldız dk. 63 x)

Sivas Belediyespor: Yunus Emre Kırdal xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx, Muhsin Polat xx, Ali Say xx, Uğur Mustafa Türk xx, Emre Şahin xx (Murat Akgül dk. 90+3 ?), Muhammet Mustafa Gundak xx, Eyyüp Öztep xx (Şevki Çınar dk. 56 x), Mehmet Fatih Ayık xx (Ozan Kılıçoğlu dk. 72 x), Cumhur Yılmaztürk xx, Fatih Çolak xx

Goller: Eyyüp Öztep (dk. 40), Ozan Kılıçoğlu (dk. 90) (Sivas Belediyespor), Abdulkadir Özdemir (dk. 54) (Vanspor)

Sarı kartlar: Barış Gök, Sedat Cengiz (Vanspor), Cumhur Yılmaztürk, Fatih Çolak (Sivas Belediyespor) - VAN

Türkiye Kupası: Vanspor FK: 1 Sivas Belediyespor: 2
Türkiye Kupası: Vanspor FK: 1 Sivas Belediyespor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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