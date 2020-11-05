Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 Muğlaspor: 3
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Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 Muğlaspor: 3

05.11.2020 15:09 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:13
Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 Muğlaspor: 3

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda TFF 1. Lig ekibi Samsunspor, 3. Lig 4. Grup takımlarından Muğlaspor'u ağırladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda TFF 1. Lig ekibi Samsunspor, 3. Lig 4. Grup takımlarından Muğlaspor'u ağırladı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Muğlaspor bir üst tura yükseldi.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Gürcan Hasova xx, Yavuz Ordu xx, Caner Kurt xx

Samsunspor: Furkan Köse x, Erhan Kartal x, Yalçın Kılınç x, Ercan Yazcı x, Yameogo x (Kerem Can dk. 46 x), Oğuz Gürbulak x, Gökhan Alsan x (Hidayet dk. 61 x), Plumain x (Savicevic dk. 46 x), Enes İlkin xx (Nadir dk. 61 x), Gyasi x, Ahmethan Köse x

Yedekler: Ahmet, Veli, Yunus Emre, Özcan, Batuhan, Yaşar,

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Muğlaspor: Nusret Körümdük xx, Mehmet Yeniler xx, Süleyman Çelik x (Barış dk. 55 x), Mümün Aysever xx (İlkay dk. 83 ?), İbrahim Köse xxx, İbrahim İçüz xx, Ömer Faruk xx (Asım dk. 68 x), Polat Ertek xx, Emre Yıldırım xx, Muhammed Emel xx, Nizamettin Kılıç xx (Erol dk. 68 x)

Yedekler: Serkan, Ercan, Osman

Teknik Direktör: Egemen Urhan

Goller: Enes (dk. 29) (Samsunspor), İbrahim Can Köse (dk. 30 ve 38), Mehmet Yeniler (dk. 55) (Muğlaspor)

Sarı Kartlar: Kerem, Oğuz (Samsunspor), Nusret (Muğlaspor) - SAMSUN

Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 Muğlaspor: 3
Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 Muğlaspor: 3
Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 Muğlaspor: 3
Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 Muğlaspor: 3
Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 Muğlaspor: 3
Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 Muğlaspor: 3
Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 Muğlaspor: 3
Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 Muğlaspor: 3
Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 Muğlaspor: 3
Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 Muğlaspor: 3
Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 Muğlaspor: 3

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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