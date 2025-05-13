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Türkiye Kupası'nı kazanan takıma kim verecek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu mu verecek?

Türkiye Kupası'nı kazanan takıma kim verecek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu mu verecek?
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63. Ziraat Türkiye Kupası final maçı Trabzonspor ve Galatasaray arasında Gaziantep Stadı'nda gerçekleşecek. Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 16 kez final oynayarak 9 kez şampiyon olurken, kupayı en çok kazanan takım Galatasaray 23 kez final oynayarak 18 kez kupayı kazandı. pEKİ, Türkiye Kupası'nı kazanan takıma kim verecek?

Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 63. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Galatasaray arasında yarın Gaziantep Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.

KUPA SAHİBİNİ BULUYOR

Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 63. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Galatasaray arasında yarın Gaziantep Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.

Trabzonspor, daha önce 16 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu.

Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013 ve 2023-2024 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetti.

Rekorlar Galatasaray'da

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANAN TAKIMA KİM VERECEK?

Ekol TV'de yer alan habere göre Trabzonspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde kazanan takıma kupayı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu takdim edecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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