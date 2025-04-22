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Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak?

Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak?
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği karşılaşma, ATV'den canlı yayımlanacak. Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak?

YARI FİNAL MAÇLARI TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final maçları tek maç eleme usulü üzerinden gerçekleşiyor. Bu sezon da yarı final dört takım arasında tek maç olacak.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Kupası final maçı 14 Mayıs'ta düzenlenecek. Eskişehir'de yapılması planlanan final maçının yerinin değiştirildiği ancak yeni adresinin ilerleyen günlerde duyurulacağı TFF tarafından açıklandı.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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