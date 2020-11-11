Türkiye, konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı
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Türkiye, konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı

11.11.2020 22:33 | Son Güncelleme: 11.11.2020 22:38
Türkiye, konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı

Milli Takımımız, hazırlık maçı kapsamında Beşiktaş Vodafone Stadı'nda karşılaştığı Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı.

Hazırlık maçı kapsamında Türkiye, 2018 Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ı konuk etti. 6 golün atıldığı karşılaşmada taraflar beraberlikle sahadan ayrıldı.

Millilerin gollerini 23. dakikada penaltıdan Cenk Tosun, 40. dakikada Deniz Türüç ve 58. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Hırvatistan'ın golleri ise 32. dakikada Ante Budimir, 53. dakikada Mario Pasalic ile 56. dakikada Josip Brekalo'dan geldi.

SIRADAKİ RAKİP RUSYA

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü Rusya ile karşı karşıya gelecek. B Ligi 3. Grupta bulunan ay yıldızlılar, 4 maç sonunda 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Rusya ise topladığı 8 puanla lider konumunda.

Haber Yorumları (1)
UYU ŞENOL UYU: Enes Ünal da ne var da bunu kadroya hatta 11 e alıyorsun. Nerede ne başarısı var.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 22:47:43. #1.14#
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