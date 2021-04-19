Koronavirüse yenik düşen Karate Federasyonu Başkanı Delihasan'dan gelen haber spor camiasını yasa soktu

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yakalandığı koronavirüse yenik düştü. 11 Nisan tarihinde koronavirüs testinin poizitif çıktığını açıklayan 52 yaşındaki Başkan Esat Delihasan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Spor camiasından Delihasan'ın vefatı için taziye dilekleri paylaşıldı.

Türk spor dünyasının acı günü. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yakalandığı koronavirüs hastalığına yenik düştü. 11 nisan tarihinde testinin pozitif çıktığını açıklayan Başkan Delihasan, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşına yenik düştü. Acı haberi önce Türkiye Karate Federasyonu paylaştı.

İşte Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklama:

"ÖMRÜNÜ TÜRK KARATESİNE ADADI"

"Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

SPOR BAKANI DA PAYLAŞTI

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Delihasan ailesi ve Karate Federasyonu'na başsağlığı diledi. Diğer spor federasyonlarının hesaplarından da taziye mesajları paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı