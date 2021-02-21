Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, namağlup şampiyon

2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk ayağı olan Wagrain Etabı'nda mücadele eden Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, namağlup şampiyon oldu.